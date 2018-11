Une Californienne filme sa fuite au milieu des flammes

La Californie est actuellement ravagée par plusieurs incendies, ayant déjà fait 23 morts. Parmi ceux-ci, le feu "Woolsey" a dévoré plus de 30 000 hectares et a notamment touché le quartier huppé de Malibu, où vivent de nombreuses stars hollywodiennes.

Des milliers de personnes ont été évacuées. Parmi celles-ci: Rebecca Hackett. "J'ai senti le vent le plus fort que j'ai jamais senti dans ma vie. Le feu est arrivé si vite.C'était calme et l'instant d'après, les flammes étaient au-dessus de nous et nous avons dû évacuer", explique-t-elle à ABC7.

Elle a filmé sa fuite en voiture, au milieu des flammes.