Une bombe de la Seconde guerre mondiale désamorcée dans le centre de Berlin

Une bombe américaine de 100 kilos datant de la Seconde guerre mondiale a été désamorcée dans la nuit de vendredi à samedi, après sa découverte en plein centre de Berlin, à proximité de l'emblématique Alexanderplatz, a annoncé la police.

"Le détonateur a été détruit avec succès. Nous levons peu à peu les blocages. Et vous pourrez bientôt retourner dans vos appartements", a indiqué samedi la police berlinoise dans un tweet vers 01h45 locales (23h45 GMT). Après avoir fait évacuer 3.000 personnes de la zone vendredi, la police a indiqué avoir rencontré quelques problèmes techniques dans le désamorçage, mais ceux-ci ont été vite résolus. Un périmètre de sécurité de 300 mètres avait été établi. Découverte près d'un imposant centre commercial, il s'agissait d'une bombe larguée par un avion américain, dont le détonateur était resté intact.

L'Allemagne a une grande expérience de ce type d'événements, les découvertes de bombes de la Seconde Guerre mondiale étant relativement fréquentes. Les engins lâchés par les Alliés et n'ayant pas explosé provoquent toujours des opérations impressionnantes. La plus grosse évacuation du genre depuis 1945 a eu lieu en septembre 2017, à Francfort, où une énorme bombe britannique dotée d'une charge explosive de 1,4 tonne avait été retrouvée. 65.000 habitants avaient dû quitter leurs domiciles. Des milliers d'engins non explosés ont été découverts depuis et quelque 3.000 autres resteraient dans le sous-sol berlinois, selon les experts.