Une bombe à Derry-Londonderry: le Brexit fait tanguer la paix

Ses habitants ont refusé de déménager au plus fort des violences. Ils n’ont pas élu domicile sur l’autre rive du fleuve Foyle, dans les quartiers protestants. Ils ont tenu à rester dans ce bastion d’une centaine de maisons, protégées de hautes barrières et de barbelés. Et pour dire leur fidélité à Londres sur cette rive tournée vers Dublin, et pour faire un pied de nez insolent aussi, ils ont peint leurs bordures aux couleurs de l’Union Jack.

Samedi, cette bombe… devant leur porte. Un attentat attribué au groupe de dissidents républicains "New IRA". Et ce lundi, les services de déminage sont intervenus sur deux autres camionnettes, renforçant l'angoisse en ville.

"Ce pont est vraiment bien pour les jeunes" dit-il du haut de ses vingt ans. "Il nous permet d’entrer en contact, de socialiser, de boire des verres ensemble. Parce qu’il n’y a pas de vrai lieu de rassemblement et de socialisation de l’autre côté du pont pour nous, les jeunes. Maintenant grâce à la passerelle, on traverse facilement à pied jusqu’ici. Et cela permet de découvrir assez tôt l’autre côté et l’autre religion, d’entrer en contact et de tisser des amitiés plus facilement."

Aujourd’hui, la jeunesse de Derry-Londonderry se mélange davantage que les générations précédentes, bien plus que celle qui a vécu dans la violence, et plus que celle qui a suivi, les quarantenaires biberonnés d’amertume.

"Nous on n’a pas participé à ce désordre", résume simplement Dean, né après l’accord de paix de 1998. "Je me sens Européen", Brexit ou pas.

Mais l’incertitude le pèse, et les relents du vieux conflit. Dans sa ville, on dit encore "eux" et "nous". On se toise quand on se rencontre pour cerner, dans les vêtements, les prénoms ou les tatouages si l’autre est catholique ou protestant, républicain ou unioniste.

Et il sait que la paix qui permet, très lentement, de dépasser cette ségrégation reste très fragile.

La frontière, un pont aussi

Cette paix a pourtant plus de 20 ans. L’accord du vendredi saint, le 10 avril 1998, prévoyait de retirer les check points de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord (Royaume-Uni). D’y supprimer les contrôles douaniers. De tisser de nombreuses coopérations transfrontalières.

C’était une exigence côté républicain : garantir et institutionnaliser cette proximité avec l’Irlande, à défaut d’une unification. Aujourd’hui, dans les rues de Derry-Londonderry, l’ouverture de cette frontière est désormais âprement défendue, comme un incontournable, dans le quartier protestant aussi par une toute grande majorité d’habitants.

Fermer la frontière réduisait la ville à un cul-de-sac coupé d’une partie de son hinterland. Rouvrir la frontière avait vivifié l’économie et les échanges, humains aussi.

Aujourd’hui la démarcation entre les deux pays est quasi invisible. Et chaque jour, quelque 35 000 personnes franchissent ces 500 km de frontière Irlande du Nord-Irlande sans même y penser pour travailler d’un côté, aller à l’école de l’autre, conditionner d’un côté un produit cultivé de l’autre.