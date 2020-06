Une autopsie indépendante conclut que George Floyd est mort asphyxié à cause d'une "pression sur son cou"

Une autopsie indépendante a conclu que George Floyd, décédé des suites d'une altercation violente avec la police à Minneapolis, était mort asphyxié en raison "d’une pression forte et prolongée" sur le cou, a affirmé lundi l’avocat de la famille de la victime, contredisant les résultats de l’autopsie officielle, qui évoque une "combinaison de facteurs", dont des problèmes de santé et l’altercation avec la police.

"Des médecins indépendants ayant mené une autopsie sur M. Floyd dimanche ont conclu que le décès avait résulté d’une asphyxie par pression prolongée" sur le cou, a déclaré l’avocat, Ben Crump. Cette pression prolongée " sur son cou a coupé le flot sanguin allant vers son cerveau et la pression sur son dos a entravé sa capacité à gonfler ses poumons ", a-t-il ajouté.

Selon les deux médecins légistes engagés par la famille de George Floyd, "aucun problème de santé n’aurait pu causer ou provoqué sa mort", relate le New York Times. Ils ont ajouté que non seulement la pression sur le cou, mais également le fait que deux autres policiers se tenaient à genoux sur le corps de George Floyd, ont contribué au fait que l’afflux sanguin n’ait pu atteindre ses poumons et son cerveau.

" Les preuves soutiennent l’asphyxie comme cause du décès et l’homicide comme circonstance de la mort ", a souligné lors d’une conférence de presse Allecia Wilson, médecin légiste de l’université du Michigan, qui a pu examiner le corps de la victime.

Symbole du racisme et de la violence des policiers envers les Afro-Américains

La mort George Floyd, Afro-américain de 46 ans, cristallise les problèmes de racisme systémique au sein de la police américaine et a embrasé les Etats-Unis, où des protestations, parfois violentes, ont lieu dans plus d’une centaine de villes et près d’une quinzaine d’Etats. Des milliers de soldats ont ainsi été déployés en renforts dans plusieurs Etats, et certaines villes, comme dernièrement New-York, ont dû imposer un couvre-feu.