Une athlète biélorusse "en sécurité" à Tokyo après avoir refusé un retour forcé au pays : "On essaye de me faire partir sans mon accord"

L’athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya a affirmé dimanche que son entraîneur lui avait demandé de quitter Tokyo, où elle séjournait pour y participer aux compétitions des Jeux Olympiques. Elle devait se présenter à une épreuve de 200 mètres ce lundi.

Il y a quelques jours, Krystsina Tsimanouskaya, 24 ans, avait critiqué la Fédération biélorusse d’athlétisme, expliquant qu’elle avait été obligée de participer au relais 4x400 mètres, alors qu’elle était censée initialement courir le 100 mètres et le 200 mètres, car deux autres athlètes n’avaient pas réalisé un nombre suffisant de contrôles antidopage, selon elle. "Pourquoi nous devons payer pour vos erreurs ? C’est de l’arbitraire", a-t-elle dit dans un post sur Instagram. "Je n’aurais jamais réagi de manière si sévère, si on m’avait dit à l’avance, expliqué toute la situation et demandé si j’étais capable de courir un 400 mètres. Mais on a décidé de tout faire dans mon dos", a-t-elle ajouté dans un autre post.

"On essaye de me faire partir du pays sans mon accord"

Mais dimanche, son coach lui a demandé de suspendre sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo et de quitter le Japon. L’athlète a ensuite été emmenée à l’aéroport Haneda de Tokyo, où elle a demandé au Comité international olympique (CIO) de l’aider : "J’ai subi des pressions et on essaye de me faire partir du pays sans mon accord", a écrit Krystsina Tsimanouskaya.

"Le CIO et Tokyo-2020 ont parlé directement avec l’athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya", a déclaré lundi le directeur de la communication du CIO Mark Adams, ajoutant : "Elle nous a assuré qu’elle se sentait en sécurité. Elle a passé la nuit dans un hôtel de l’aéroport". Des responsables du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) travaillent sur ce dossier, selon lui.