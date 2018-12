Une app pour signaler les cas de harcèlement dans les transports publics en Tunisie

Pour la deuxième, même topo : "Moi, un homme m’a touché les seins. Les insultes ? Ce n’est rien ! On en entend tous les jours, alors on finit par ne même plus y prêter attention, malheureusement".

La première, étudiante, 28 ans, se lance : "Un jour, dans le métro, un homme d’une quarantaine d’année m’a touchée les parties intimes. J’ai eu très peur. Sur le coup, je n’ai pas osé hurler et le repousser, j’étais tétanisée. Lorsque je suis enfin arrivée chez moi, je me suis douchée très longuement pour tenter de me défaire de cette terrible sensation".

Ni le fait d’être voilée, ou de baisser le regard ne permet d’être épargnée. La plupart des femmes interrogées avouent que, oui, elles craignent de devoir s’imposer les transports publics. - © Maurine MERCIER

"Dans les années 80, je me baladais en minijupe en plein Tunis, dans les transports publics. Aujourd’hui, mes filles n’osent plus porter ces tenues. Et elles évitent le plus possible les transports publics. Le premier jour de fac de mon aînée, je l’ai retrouvée le soir en pleurs. Elle m’a fait promettre de ne plus exiger d’elle qu’elle se déplace en tram. Je me débrouille depuis pour soit lui prêter ma voiture, soit lui payer le taxi." Cette mère, la soixantaine – n’a pas osé demander à sa fille ce qui lui était arrivée. "Par respect", dit-elle, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. "Mais j’avais compris qu’un homme l’avait tripotée. La même chose est ensuite arrivée à ma fille cadette."

La loi du silence

Ni le fait d’être voilée, ou de baisser le regard ne permet d’être épargnée. La plupart des femmes interrogées avouent que, oui, elles craignent de devoir s’imposer les transports publics. Mais aucune ne parle volontiers des harcèlements subis. Aucune ou presque ne porte plainte.

Cette campagne nationale veut briser le tabou. Elle est là pour documenter les cas de harcèlement de manière à ce que les autorités prennent des mesures concrètes contre ce phénomène qui pourrit la vie des Tunisiennes. Mais parler, dire, est la première étape pour réussir ensuite à porter plainte. Là, est l’objectif final.