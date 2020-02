Un vol avec 172 passagers à bord évite des tirs de missiles en Syrie et atterrit d'urgence

Zone mortelle de tir

Le vol 6Q514 à destination de Damas avait décollé de Najaf en Iraq une demi-heure auparavant. Peu avant l'atterrissage, l'appareil s'est en effet retrouvé pris dans un tir de riposte syrienne apparemment déclenché par un raid israélien, selon le Times of Israël et le ministère de la Défense russe: "Au moment de l’attaque des avions israéliens un avion de ligne Airbus A320 était en approche en vue de son atterrissage et s’est retrouvé dans la zone mortelle de tirs anti-aériens et d’artillerie, l'obligeant à atterrir".

Cet épisode rappelle celui du Boeing 737 d'Ukraine International abattu par deux missiles iranien peu après son décollage de Téhéran provoquant la mort de 176 personnes.