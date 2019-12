"Un violeur sur ton chemin": l'hymne chilien féministe devenu mondial (vidéos)

Brussels : Performance du collective Las Tesis "Un violeur sur ton chemin" - 08/12/2019 Bruselas : Performance colectivo Las Tesis "Un violador en tu camino" Les performances collectives chantées et dansées pour dénoncer des violences sexuelles contre les femmes a lieu lors de la journée contre les violences à l'égard des femmes. au Centro de Santiago, 25 novembre 2019. La vidéo de la performance a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, et dès le lendemain, il est désormais reprise et traduite dans de nombreux rassemblements militants répliquait dans toute l’Amérique latine, avant de retentir dans le monde entier : à Berlin à Londres, à Madrid, à Istanbul à Barcelone, à Liverpool, à Bogota ou à Paris. Et dimanche à Bruxelles en française et espagnol au Mont des Arts. "Ce n’était pas ma faute Ni de celle du lieu Ni celle de mes vêtements Le violeur c’était toi Le violeur, Ce sont les flics, Ce sont les juges C'est l’Etat, C'est la société, C'est le Président" "Le violeur c'est toi Ce sont les flics Ce sont les juges C'est l'état C'est le président L'état d'oppression est un violeur masculin " #LasTesis "The rapist is you It is the cops It is the judges It is the state It is the president The oppressive state is a male rapist" #LasTesis Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/ODPNews/?sub_confirmation=1 ODP News : http://odpnews.com Facebook : https://www.facebook.com/odpnews Twitter : https://twitter.com/OdpNews Instagram : https://www.instagram.com/odp_news/ Soutenez-nous sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/eodp-european-observatory-of-democracy-and-peace © EODP 2019 #NosotrasAudiovisuales #FemaleFilmmaker #LoQueLaTeleNoTeMuestra #NoMasImpunidad #OjoChile #ChileResiste #EstoPasaEnChile #Bruxelles #GiletsJaunes #solidaritéaveclesfemmesdumondeentier #Paro1D #UnVioladorEnTuCamino #ÉgalitéFemmeHomme #Feministe #MeToo #ChileDesperto #ChileResiste #ParoNacional #Bolivia #feministes #Antofagasta #ChileDesperto #UnVioladorEnTuCamino #Chili #PineraDictador #ViolenciaMachista #Chile #Brussels #LeFéminicideDansLaLoi #7JoursContreLesViolences #NousToutes #ViolencesConjugales #viol #Harcelement #StopSexisme #ViolencesFaitesAuxFemmes #Fallait_pas_Divorcer #sexisme #Misogyne #Stereotypes #Egalitésalariale #Egalité_Salariale #Féminicide