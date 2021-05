Un village tchèque à la rescousse de cigogneaux et de leur père

Après la mort accidentelle d’une cigogne tuée sur une ligne à haute tension, des habitants du village de Mladé Buky (environ 150 km au nord-est de Prague) aident son partenaire, père de quatre cigogneaux, à les nourrir dans leur nid situé sur une cheminée à plusieurs mètres en hauteur.

"On leur apporte un peu de tout, du poisson, des vers de terre et même des souris", indique à l’AFP Jiri Zeman, un ingénieur qui se relaie avec un ami jardinier pour monter la nourriture trois fois par jour aux oisillons et à leur père qu'ils ont baptisé "Bukacek", en référence au nom de la commune.

Une caméra filme le nid et diffuse en continu sur internet.