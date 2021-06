Un village parfait à Oakland en Californie, un village pour les sans-abri

Xochitl Moreno est l’une des cofondatrices de ce village particulier. Elle propose des cours de cuisine, de nutrition, de soutien aux toxicomanes. " En plus de cela, nous pensons également que nous avons été en mesure de construire un modèle, que non seulement notre ville, mais d’autres endroits peuvent adopter" explique-t-elle à l’AFP. "C’est une communauté mobile d’environ 100 à 300 personnes, qui vont et viennent tous les jours. Ici, nous sommes en mesure de soutenir les gens qui vivent dans leurs camping-cars, dans leurs tentes, dans leurs propres habitations de fortune. Ils peuvent venir ici pour avoir un repas chaud, prendre une douche, utiliser les toilettes."

Le village parfait a immédiatement été victime de son succès. Tous ceux que la société américaine laisse de côté sont les bienvenus.

" C’est l’endroit où même le département de la police d’Oakland et les organisations qui démantèlent les campements envoient les personnes. Par exemple, la police (leurs) dira, + vous devez descendre à Wood street + " explique Ashel Seasunz Eldridge, cofondateur du village. "Cela aide énormément ces gens, vous savez, des gens pleurent quand ils voient [le village, ndlr] parce que personne dans leur vie n’avait levé le petit doigt pour les aider. Alors tout d’un coup, quelqu’un se soucie d’eux et ils sont aimés, une communauté se forme et des gens leur répondent."

Ceux et celles qui fréquentent le village parfait apprécient la disponibilité des responsables du lieu et les services mis à disposition des plus démunis.

"Ceci est du Narcan (naloxone, ndlr), c’est pour quand quelqu’un fait une overdose aux opiacés ", explique une résidente dans le petit supermarché créé dans le village. " On vous donne l’aiguille et à l’intérieur il y a le médicament et c’est pour quand une personne commence à devenir bleue et qu’elle arrête de respirer."