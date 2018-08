Un vice-président de NLMK, un homme d'affaires belge, retrouvé mort à Moscou

L'homme d'affaires belge Bruno Charles De Cooman, vice-président Recherche et Développement du géant russe de la sidérurgie NLMK, a été retrouvé mort mercredi en milieu de journée au pied de son appartement à Moscou.

"C'est avec le plus grand regret que le groupe NLMK doit vous communiquer le décès tragique du Dr. Bruno Charles De Cooman", a commenté le groupe dans un communiqué.

"Le décès de Bruno De Cooman est une perte énorme pour le groupe et pour l'ensemble du secteur, pour ses amis et sa famille. Il a apporté une contribution inestimable au développement de la sidérurgie mondiale grâce à l'innovation de produits. Au sein du Groupe NLMK, Bruno a été nommé à la tête de la nouvelle Division Recherche et Développement. Nous sommes dévastés par cette tragédie et transmettons nos plus sincères condoléances aux proches de Bruno", a déclaré le président du groupe NLMK et président du conseil d'administration, Grigory Fedorishin.

Qui est Bruno Charles De Cooman ?

Originaire de Waterloo, Charles Bruno De Cooman avait 59 ans et avait pris ses fonctions il y a un an, après une longue carrière académique et dans l'industrie.

Il a enseigné à l'université de Gand ainsi qu'en Corée du Sud. Son corps a été retrouvé dans la rue en bas de son luxueux immeuble proche du Kremlin.

Selon l'agence TASS, la police de Moscou affirme que le corps de l'homme d'affaires présente "les caractéristiques d'une chute d'une hauteur importante". Des témoins l'aurait vu tomber d'une fenêtre. On ignore s'il s'agit ou non d'un accident. Une enquête a été ouverte.

NMLK est l'une des quatre grandes entreprises métallurgiques de Russie, produisant près d'un cinquième de l'acier du pays.