Un traité pour protéger les fonds marins d'ici 2020

La planète bleue porte bien son nom : la mer recouvre la moitié de la surface de la terre. Les fonds marins recèlent des richesses insoupçonnées, mais jusqu'ici, l'exploitation des fonds marins se fait sans aucune régulation, c'est un peu le Far West. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies veut réguler tout cela, afin de protéger les océans.

Les États membres de l'ONU se sont lancés dans la préparation d'un traité contraignant sur la haute mer. Il devrait voir le jour en 2020. Il faut dire que les enjeux sont énormes.

Médicaments de demain

On ne connaît en effet que 3% à peine de la faune et de la flore qui habitent les océans. Et ces fonds marins mystérieux abritent une richesse génétique formidable, qui pourra donner naissance aux médicaments de demain.

Les possibilités sont énormes. Déjà, des éponges marines ont permis le développement de traitements anti-cancéreux. Des algues, des crustacés, des méduses possèdent des propriétés utilisées dans le domaine médical. La cosmétique est intéressée: de multiples crèmes de beauté contiennent des sérums issus de la mer.

Haute mer en danger

Mais cette exploitation se fait aujourd'hui sans contrôle. Le premier arrivé est le premier servi. Et parmi ceux qui sont intéressés, les entreprises privées sont les premières dans les starting-blocks, suivies par les universités. Les pays du Tiers monde sont a la traîne.

Cette haute mer est aussi en danger. Elle devient acide, à cause du rejet de notre CO2, absorbé par les océans. Le futur traité sur la haute mer devra d'ailleurs permettre de créer des aires marines protégées. Seuls 13 % des océans sont encore sauvages et non colonisés par l'homme. La mer est le berceau de l'humanité, il faut que l'ONU s'occupe maintenant de faire de ce berceau un sanctuaire, si c'est encore possible.