Un train à grande vitesse déraille en Italie, au moins deux morts et une trentaine de blessés

Un train à grande vitesse Frecciarossa a déraillé jeudi matin à Lodi, dans la région de Lombardie, sur la ligne Milan-Bologne, faisant au moins deux morts et une trentaine de blessés, selon les médias italiens. Au moins deux wagons ont déraillé à 5h35.



Les secouristes parlent de deux morts, le machiniste et un autre cheminot. Le train était parti de Milan. La Protection civile évoque 30 blessés parmi les autres passagers mais aucun blessé grave. Des dizaines de véhicules de secours sont sur place. On ne connait pas encore les causes de l'accident.