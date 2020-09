Un tigre de Sumatra, espèce menacée, retrouvé mort dans un piège

Un tigre de Sumatra, espèce menacée, est mort après avoir été pris dans un piège fabriqué de métal, a déclaré mercredi un responsable de la faune de la province indonésienne de Riau.

Un agriculteur local du district de Siak a trouvé la carcasse d'une femelle avec des blessures au cou, au cours du week-end, a expliqué Heru Sutmantoro, le chef de l'Agence de conservation de la nature gérée par le gouvernement local. L'animal semblait être âgé de 7 ou 9 ans, a-t-il ajouté.

On ne sait pas si le piège a été délibérément tendu pour attraper un tigre. Au moins cinq personnes ont été tuées par des tigres sur l'île de Sumatra depuis la fin de l'année dernière.

400 tigres

Le tigre de Sumatra est la seule sous-espèce de tigre qui reste en Indonésie après la disparition des tigres des îles de Java et de Bali il y a des années. Il ne reste qu'environ 400 tigres de Sumatra à l'état sauvage et leur population diminue en raison du braconnage et de la perte d'habitat naturel causée par la déforestation rapide des plantations de palmiers à huile.