Un surfeur australien échappe à un requin en lui donnant un coup de boule

Un surfeur australien de 51 ans a échappé aux mâchoires d'un requin samedi en lui donnant un coup de boule et en lui faisant subir des coups.

Paul Kenny se trouvait à 50 mètres de la plage lorsqu'il a senti une forte morsure autour de son bras droit. "Je ne savais pas qu'il y avait un requin et ne pouvait rien voir à cause de l'écume. J'ai commencé à la frapper. J'ai ensuite baissé ma tête et lui ai donné un coup de boule", a expliqué le surfeur chanceux à l'Agence de presse australienne (AAP).

L'incident s'est produit sur la plage de Samurai à 183 kilomètres au nord de Sydney. Le requin est parti mais le surfeur a attendu une vague, le bras en sang, pour rentrer sur la plage. Il s'agirait, selon le surfeur qui est aussi secouriste volontaire, d'un requin cuivre et non d'un grand blanc, terreur des surfeurs australiens.

Le surfeur a été transporté à l'hôpital pour examens.