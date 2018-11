Un super-ordinateur météo va voir le jour à Bologne

Le super ordinateur de l’ECMWF, le centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme, sera construit au cours des mois prochains. Il verra le jour à Bologne dans les immenses bâtiments d’une ancienne entreprise de tabac.

Dans trois cents jours maximum, ce super calculateur devra fournir ses premières prévisions aux pays membres de cette organisation, dont la Belgique fait partie. "Nous sommes plus vulnérables aux événements extrêmes, car nous construisons plus près des côtes, ou dans fleuves" explique Florence Rabier, la directrice de l’ECMWF, "nous devons donc être capable de prévoir ces événements pour sauver des vies".

L'investissement s'élève à 18 millions d’euros pour un ordinateur unique en son genre, qui sera capable d’affiner les prévisions météo, pour anticiper au mieux les événements extrêmes, tels que tempêtes , typhon ou vents violents. Le modèle mathématique de cet ordinateur, se basera sur toutes les données recueillies par le réseau Copernicus, des milliers d’informations obtenues par les satellites européens mais aussi les ballons sondes, les capteurs sur les avions et autres instruments de mesure.

Deux fois par jour, le super ordinateur remplacera peu à peu celui déjà existant à Reading en Angleterre, siège de l’ECMWF. Il permettra d’augmenter la résolution des images de prévisions. Si on imagine que la terre est recouverte d’un filet, actuellement les mailles de ce filet représentent des carrés de 18 km de coté, et les prévisions sont donc basées sur ces dimensions. Avec le nouvel ordinateur, les mailles du filet se resserrent pour obtenir des prévisions sur des zones de 9 km de coté. En 2025, les responsables du centre européen de prévision météo espèrent fournir des prévisions sur des surfaces de 5 kilomètres carrés. Résultat: les prévisions météo seront plus affinées et permettront de mieux alerter les autorités et protéger les populations.