Pour la Coupe du monde, Sotchi, ville sans club, s'est construit un stade flambant neuf

Quand on arrive par avion à Sotchi, ce qui frappe avant tout c'est l'immensité de la côte. Sur les bords de la Mer Noire, la ville (450.000 habitants au total pour ce que l'on appelle le "Grand Sotchi"), s’étire sur 40 kilomètres de rivages.

Sotchi l’ancienne à l’ouest, mélanges de datchas historiques, dont celle de Staline, d’hôtels et de gratte-ciels modernes, des plages de sable ou de gravier ; Adler à l’est avec son aéroport international, son parc olympique, les stades et les hôtels, apparts-hôtels tous identiques, certains étant purement et simplement les immeubles occupés par les sportifs par délégations lors de l'Olympiade.

Et, entre les deux, des routes, des autoroutes surfant entre mer et montagnes, une ligne de chemin de fer aussi... De quoi attirer six millions de visiteurs par an, à 70% Russes, devant les Ukrainiens, les Biélorusses, Arméniens, Géorgiens, Grecs, quelques Anglais et Américains. Le maire Anatoli Pakhomov, du parti "Russie Unie" (celui du président Vladimir Poutine) en place depuis 2009, est très fier d'annoncer 62% de touristes en plus entre 2011 et 2016. Un maire qui précise : "Nos invités sont nos meilleurs investisseurs".

Le Parc olympique de la démesure