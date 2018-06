Un sommet informel sur la migration réunit plusieurs États de l'UE ce dimanche

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a convié les dirigeants de plusieurs États membres de l'UE à "une réunion informelle sur les sujets des migrations et de l'asile". Le but de cette rencontre, qui se tient dimanche au siège de la Commission à Bruxelles, est de travailler à des "solutions européennes" en vue d'un sommet prévu les 28 et 29 juin, a-t-il précisé.

"J'espère que la réunion de dimanche et le sommet de la semaine prochaine permettront d'avancer. Il est temps de prendre des décisions", a notamment déclaré Charles Michel à la VRT, avant d'ajouter que "les frontières extérieures de l'UE doivent être contrôlées et respectées".

"Il y a un momentum au niveau européen - mais aussi en collaboration avec les Nations Unies - pour prendre des initiatives concrètes. Il ne faut plus des mots et des formulations, mais bien des actes et des résultats", a-t-il insisté.

Les migrations constitueront l'un des principaux thèmes du Conseil de la semaine prochaine, sur fond de profondes divisions entre États membres.

Profond désaccord

Le principal point de désaccord concerne la réforme du système d'asile européen, dans l'impasse depuis plus de deux ans. Les dirigeants européens avaient fixé le sommet de fin juin comme horizon pour trouver un compromis, mais cette issue semble devenue improbable.

Leur principale pomme de discorde porte sur la modification du Règlement de Dublin, la législation qui confie principalement la charge du traitement de la demande d'asile aux pays de première entrée dans l'UE, faisant peser un fardeau disproportionné sur des pays comme l'Italie et la Grèce.

La Commission européenne propose de le réformer, en instaurant notamment une répartition automatique des demandeurs d'asile dans l'UE en période de crise comparable à celle de 2015.

Mais cette proposition est jugée d'un côté insuffisante par les pays méditerranéens, qui souhaitent une répartition permanente, et rejetée frontalement de l'autre par des pays comme la Hongrie et la Pologne, soutenus notamment par l'Autriche.

Il y a en revanche un consensus sur la nécessité de "renforcer la protection des frontières extérieures" de l'Union européenne afin de freiner les arrivées de migrants irréguliers sur les côtes européennes, qui ont déjà considérablement diminué depuis le "pic" de 2015.

Les dirigeants européens débattront notamment lors de leur sommet fin juin de la création de "plateformes régionales de débarquement" en dehors du territoire de l'Union pour les migrants secourus en mer.