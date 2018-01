Un sénateur républicain du Kansas accusé de propos racistes

Quelle était la raison pour laquelle ils l'ont fait?", demanda-t-il à une foule d'environ 60 personnes. "L'une des raisons - et je déteste le dire - : ce sont les Afro-Américains, ils étaient essentiellement consommateurs et ils ont mal réagi à ces médicaments. C'est à cause de leur composition de personnage, de leur génétique. Et donc, fondamentalement, ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons de faire l'inverse complet des gens qui ne se souviennent pas de ce qui s'est passé dans le passé."

Interrogé lundi par l'Associated Press sur ses remarques, Steve Alford a déclaré: "Je ne vais pas faire d'autres remarques à ce sujet. Pour moi, c'est neutre. Fondamentalement, on m'a appelé raciste, ce que je ne suis vraiment pas. Pour moi, j'essaie de voir ce qui est vraiment le meilleur pour le Kansas."

Un journaliste de Vox s'est d'ailleurs plaint des propos du républicain: "Je couvre la politique de la drogue depuis 2010. C'est sans doute le commentaire le plus ouvertement raciste que j'ai vu chez un politicien contemporain. Il dit carrément que les Noirs sont génétiquement prédisposés à un acte qu'il considère comme négatif. Inutile de dire que c'est absolument faux: les gens noirs et blancs utilisent la marijuana et les drogues en général à des taux similaires."

Alford s'est ensuite excusé pour ses remarques après avoir fait face à la critique: "Je me suis trompé, je regrette mes commentaires, et je m'excuse sincèrement à tous ceux que j'ai blessés."