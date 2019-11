Un séisme en Iran fait cinq morts et plus de 300 blessés : une quarantaine de maisons détruites

Un séisme a frappé une zone montagneuse du nord-ouest de l’Iran vendredi avant l’aube, faisant cinq morts et plus de 300 blessées et causant la destruction de plusieurs dizaines d’habitations.

La télévision d’Etat et des agences iraniennes ont diffusé des images de maisons effondrées ou endommagées dans des villages épars de la province d’Azerbaïdjan-Oriental, semblant témoigner de dégâts matériels relativement limités.

Une centaine de personnes ont été extraites de décombres provoqués par l’effondrement d’habitations individuelles.

Selon un bilan du Service national d’urgence présenté comme définitif, cinq personnes ont été tuées et il ne restait plus en début d’après-midi dans les hôpitaux de la région que 17 blessés sur les près de 340 admis à la suite du tremblement de terre.

40 maisons détruites

L’épicentre de la secousse initiale, d’une magnitude de 5,9 et survenue à 01H17 (22H47 GMT jeudi) a été localisé à 8 km de profondeur, dans la région de la ville de Tark, à environ 120 kilomètres au sud-est de Tabriz, la capitale provinciale, selon le centre sismologique de l’Institut de géophysique de l’Université de Téhéran.

Elle a été suivie par cinq répliques d’une magnitude supérieure à 4,0 mais ne dépassant pas 4,8 dans la même zone, a indiqué l’Institut.

Selon la télévision d’Etat, l’essentiel des dégâts matériels est enregistré dans deux villages, Varnakesh et Varzaghan. Les infrastructures de la région n’ont pas été touchées et le gaz de ville a été rétabli dans la matinée dans toute la zone, à l’exception d’un village.

Quarante maisons "ont été détruites à 100%", et 205 têtes de bétail ont été tuées dans l’effondrement d’étables ou de bergeries.

A la mi-journée, les équipes de secours avaient distribué des kits de survie, des réchauds, des couvertures et des tentes dans 78 villages, a indiqué la télévision.