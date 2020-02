Un séisme de magnitude 5,7 à la frontière irano-turque fait sept morts en Turquie

Sept personnes dont trois enfants ont péri dans la province de Van (est) après un séisme d’une magnitude de 5,7 survenu dans le nord-ouest de l’Iran près de la frontière avec la Turquie, a annoncé le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu, cité par l’agence étatique Anadolu.

Cinq autres personnes ont été blessées et hospitalisées et d’autres personnes se trouveraient piégées sous les décombres, a ajouté le ministre précisant que "les efforts de recherches et de secours se poursuivent".

25 blessés en Iran

En Iran, le Service national des secours iraniens a fait état de 25 blessés avec des dégâts matériels limités selon les premières estimations. La secousse a touché la province de l’Azerbaïdjan-Occidental.

Selon l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis, l’USGS, l’épicentre du séisme se situait près du village iranien de Habash-e Olya, à moins de dix kilomètres de la frontière avec la Turquie.