Un scarabée tueur d'arbres venu du Vietnam menace la forêt de Johannesburg

Le « scolyte polyphage euwallacea… fornicatus » ne mesure que 2 mm mais peut tuer un arbre en quelques années. Il a déjà fait d’énormes dégâts à Los Angeles et dans les plantations d’avocats en Israël. Sans doute arrivé par le port de Durban au début de la décennie, le scarabée n’a été identifié que l’an dernier.

« Il a peut-être suffi d’une seule femelle enceinte à l’intérieur d’une palette mal séchée, explique le professeur Wilhem de Beer de l’Université de Pretoria. Le scarabée s’est d’abord attaqué aux jardins des quartiers aisés de Sandton, à Johannesburg. On le retrouve maintenant presque partout, même dans les forêts naturelles du Kwazulu-Natal. Quelque 80 espèces d’arbres sont touchées et certaines risquent de disparaître, comme les chênes anglais, les platanes et les érables de Chine. »