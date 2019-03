Un report du Brexit ne devrait pas aller au-delà du 11 avril

Une extension du délai du Brexit devrait être limitée au 11 avril, date butoir pour que le Royaume-Uni décide ou non d'organiser des élections européennes, a souligné jeudi le président du Parlement européen, Antonio Tajani.La Première ministre britannique Theresa May réclame actuellement un report au 30 juin de la date du Brexit, mais les Européens craignent qu'un tel délai sape la légitimité du Parlement qui sortira des urnes du scrutin prévu du 23 au 26 mai. Une prolongation plus courte, jusqu'au 22 mai, soit à la veille des élections, semble donc être l'option privilégiée par les 27 pour des raisons de sécurité juridique.

D'après M. Tajani, l'extension ne devrait toutefois pas aller au-delà du 11 avril, car les Britanniques devront, en vertu de leur législation nationale, avoir décidé à cette date s'ils organisent ou pas un scrutin européen. Il a exposé ce point de vue aux dirigeants de l'UE jeudi au début du sommet européen. Interrogé par des journalistes, M. Tajani a par ailleurs assuré que le Parlement européen pourrait se réunir en "session extraordinaire" après sa session d'avril pour ratifier l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE si cela s'avérait nécessaire.

La dernière plénière du Parlement avant les élections européennes est pour l'instant prévue le 18 avril. Pour autant, le président Tajani n'exclut pas de faire revenir les députés dans l'hémicycle lors d'une ultime session pour ratifier l'accord de Brexit si celui-ci n'avait pu l'être en avril. Les députés britanniques devraient se pencher une troisième fois sur l'accord de retrait la semaine prochaine, après l'avoir rejeté lors des deux premiers votes.