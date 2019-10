Un projet d'art urbain de 10.000 mètres carrés prend forme dans le centre de São Paulo

C’est une œuvre urbaine gigantesque qui prend forme dans le centre de São Paulo. Composée de calamars, de méduses et d’autres créatures marines fantastiques, cette immense fresque murale colorée recouvre déjà six murs situés au coin de la Rua Major Sertório et de la Rua Bento Freitas.

L’idée de ce projet d’aquarium urbain (Projeto Aquario Urbano) est de battre le record Guinness de la plus grande fresque murale du monde et de sensibiliser davantage aux questions environnementales et urbaines.

"Nous avons l’intention de faire la plus grande œuvre d’art urbain au monde. Il existe 15 bâtiments interconnectés. Il s’agit donc d’un tableau de plus de 10.000 mètres carrés. Les œuvres sont reliées, ce qui rend le tout est immersif. C’est un emplacement privilégié au centre de Sao Paulo", explique Felipe Yung, un graffeur brésilien qui participe à l’élaboration de cette œuvre avec d'autres artistes.

Et petit bonus: à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, les passants peuvent s’immerger dans cet océan de couleur et se retrouver sous l’eau, au milieu des poissons et des baleines. De quoi illuminer les jours ennuyeux des passants.