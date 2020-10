Un prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon, l'auteur est en fuite

Le religieux, âgé de 52 ans, visé par deux coups de feu, a été touché une fois "au foie et à bout touchant" et se trouvait dans un état grave, selon des sources proches de l'enquête.

"Il n'y avait pas de cérémonie" en cours et "le prêtre n'était pas en tenue", a précisé cette dernière source.

Le prêtre était "en train de fermer son église" au moment des faits survenus à l'intérieur du lieu de culte, selon cette source et une autre, proche de l'enquête.

A l'arrière du lieu de culte, un camion de pompiers pour assurer un poste de commandement était visible, tandis que des militaires assuraient un périmètre de sécurité.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est rendu sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Permettre à tous et à chacun de pratiquer son culte en toute sécurité

A Paris, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ouvert une cellule de crise au ministère.

Pour sa part le Premier ministre Jean Castex, en déplacement samedi à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray (Nord-Ouest) où un prêtre catholique, le père Hamel, avait été égorgé en 2016 par deux jihadistes, a mis l'accent sur "l'entière détermination du gouvernement pour permettre à tous et à chacun de pratiquer son culte en toute sécurité et en toute liberté".

"Notre volonté est forte : notre détermination ne faiblira pas, c'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de la République", a-t-il dit.

Le parquet de Lyon ne pouvait être joint dans l'immédiat. En l'état, le parquet national anti-terroriste n'a pas été saisi.