"Un pognon de dingue": Emmanuel Macron fâche l'opposition avec une phrase sur les aides sociales

C'est Sibeth Ndiaye, conseillère en communication d'Emmanuel Macron, qui a posté la vidéo sur son compte Twitter. Dans ce clip d'un peu moins de deux minutes (à découvrir ci-dessus), on voit le président de la République française à son bureau à l'Elysée. A la veille d'un discours devant le congrès de la mutualité, il évoque les aides sociales et la politique de santé.

"On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif, explique-t-il. Toute notre politique sociale (...) c'est qu'on doit mieux prévenir. Ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs."

Les gens qui naissent pauvres restent pauvres

Emmanuel Macron poursuit : "On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir."

Pour Sibeth Ndiaye, cette vidéo est une preuve d'un président "toujours exigeant. Pas encore satisfait du discours qu’il prononcera demain (mercredi, NDLR) au congrès de la Mutualité".

L'opposition dénonce

Cette évocation du "pognon de dingue" consacré aux aides sociales a fait réagir dans les rangs de l'opposition. "Macron flatte les égoïsmes et surfe sur les clichés, estime Olivier Faure, président du PS. "Un président ne peut pas dire ça", embraye Laurence Sailliet, porte parole des Républicains sur la chaîne BFM TV.