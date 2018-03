Un photomontage de Merkel en Hitler en Une d'un journal turc

Un quotidien turc a publié lundi en une un photomontage montrant Angela Merkel portant la moustache d'Adolf Hitler et l'uniforme nazi, reprochant à la chancelière allemande d'avoir émis des critiques envers Ankara.

Ce cliché rappelle celui publié il y a un an par un autre journal pro-gouvernemental, Günes, au plus fort des tensions entre l'Allemagne et la Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan n'hésitait pas à l'époque d'accuser les dirigeants allemands d'avoir recours à des "pratiques nazies", au grand dam de Berlin.

"Nous sommes préoccupés par cette mentalité", titrait lundi le quotidien ultra-conservateur et pro-gouvernemental Yeni Akit, reprochant à Mme Merkel de faire "des déclarations contre la Turquie à chaque occasion".

Le journal dénonce en particulier un appel qu'il attribue à la chancelière à libérer deux soldats grecs détenus après être entrés en territoire turc en patrouillant à la frontière, une affaire qui a tendu un peu plus les rapports entre Ankara et l'Union européenne.

Yeni Akit accuse en outre l'Allemagne d'"accueillir" sur son territoire de nombreux "terroristes", citant pêle-mêle le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), les partisans du prédicateur Fethullah Gülen ou encore les membres d'un groupuscule d'extrême gauche.

Réchauffement des rapports

"Nous aussi, nous sommes préoccupés par cette mentalité qui se traduit par un soutien au terrorisme et un silence face à des attaques de mosquées", grince le quotidien.

Depuis le début de l'année, une trentaine d'établissements, notamment religieux, de la communauté turque ont été vandalisés ou incendiés en Allemagne.

Des représentants des musulmans d'Allemagne ont réclamé il y a deux semaines plus de soutien des autorités et de la société face à la recrudescence de ces attaques.

Selon les autorités, celles-ci sont à imputer à des groupes racistes ou des organisations kurdes agissant en représailles des opérations militaires d'Ankara à Afrine contre les milices kurdes de Syrie.

La publication de cette une de Yeni Akit survient alors que la Turquie et l'Allemagne ont entamé depuis le début de l'année un réchauffement de leurs rapports qui s'étaient fortement tendus après le putsch manqué de juillet 2016.