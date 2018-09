Un péage urbain depuis 2011 à Milan, et une baisse de 38% du trafic routier

En cette semaine européenne de la mobilité, coup d’œil sur la ville de Milan, en Italie, qui en 2011 a décidé d’instaurer un péage urbain pour entrer dans le centre ville. Les milanais l’appellent la zone C : C comme centre ville, mais C aussi comme congestion des automobiles. Car en 2011 le réseau de caméras installées à chaque entrée des rues du centre historique avait comme premier objectif de diminuer le nombre de véhicules entrant. Sept ans plus tard l’échevin de la mobilité Marco Granelli estime que cet objectif est atteint.