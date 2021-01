Sommet européen: vers un passeport vaccinal pour voyager en Europe ? Qui est pour, qui est contre ?

Les discussions sur un passeport vaccinal sont jugées prématurées, étant donné la faible proportion de la population vaccinée, et certains comme la Belgique s’inquiètent d’une discrimination à l’égard des personnes non vaccinées.

Ce type de document et de recensement pose des questions en termes de droit à la vie privée et des risques d’une potentielle discrimination sur des critères de santé.

Athènes souhaite sauver son industrie touristique. Une façon pour un pays dont l’économie dépend du tourisme d’éviter la fermeture totale des frontières. L’idée de se servir de ce certificat pour permettre aux personnes vaccinées de voyager est logiquement soutenue par d’autres pays dont l’économie dépend fortement du tourisme : Malte, le Portugal et l’Espagne par exemple. Le Danemark et la Pologne, qui ont déjà commencé à délivrer des passeports vaccinaux à leurs citoyens, y sont aussi favorables.

Pour freiner l’épidémie de Covid-19, plusieurs Etats membres envisagent de fermer leurs frontières . La Belgique s’oriente vers une approche un peu moins radicale : l’interdiction des voyages non essentiels jusqu’aux vacances de Carnaval en février. Et puis, il y a cette idée de c ertificat de vaccination, le "passeport vaccinal ". Les 27 dirigeants européens se retrouvent en visioconférence ce jeudi soir pour en discuter. Et le résultat de leurs échanges comptera pour les décisions éventuelles à prendre ce vendredi lors du Comité de concertation.

En Flandre, l’enregistrement des données de vaccination se fait dans la base de données Vaccin-net+ - © RTBF

La Belgique prévoit l’enregistrement des données de vaccination dans une base de données via la plateforme "vaccin-net + ", une plateforme déjà utilisée par les autorités flamandes pour d’autres vaccins jusqu’à présent. Cette plateforme sera élargie à Bruxelles et à la Wallonie et sera accessible sur "masante.be". Via cette plateforme, les personnes vaccinées pourront donc obtenir et imprimer une attestation.

Ce jeudi, le Premier ministre belge Alexander De Croo devrait plaider pour une autre mesure, l’interdiction des voyages non essentiels, moins radical qu’une fermeture des frontières mais rien de bon pour le tourisme.

En outre, l’effet du vaccin sur la transmission du Covid-19 est encore incertain, souligne l’Allemagne. Le problème c’est que la liberté de circulation ne serait plus la même pour tous les Européens. Il y aurait d’un côté ceux qui ont pu se faire vacciner et de l’autre la grande majorité des Européens. Car pour l’instant, l’industrie pharmaceutique a du mal à produire suffisamment de doses pour tous et les campagnes de vaccination piétinent.

Bref, c’est un sujet très sensible qui divise les 27 d’autant qu’à ce jour les effets du vaccin sur la transmission du virus sont encore incertains. Le débat de jeudi doit se concentrer sur la mise en place de normes communes pour ces certificats. Et donc ce soir, il n'y aura pas d'accord sur un passeport vaccinal européen. Le débat n'est pas assez mûr. Mais les dirigeants européens devraient tout de même faire un premier pas dans cette direction et s'entendre sur une reconnaissance mutuelle des normes de vaccination entre tous les Etats membres.