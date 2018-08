Un ouragan se dirige vers Hawaï, un autre vers le Mexique

Des vents puissants devraient atteindre la grande île américaine de Hawaï mardi soir et mercredi à l'occasion du passage de l'ouragan Hector au sud de l'archipel du Pacifique, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.

Selon le dernier bulletin du NHC mardi à 12H00 GMT, Hector était un ouragan de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5. Ses vents atteignaient 215 km/h, avec des rafales supérieures, mais "un fléchissement est prévu au cours des prochaines 48 heures".

Hector doit passer mercredi à environ 265 km au sud de la grande île de Hawaï, où le NHC a émis un avis de surveillance de tempête tropicale.

"La houle engendrée par Hector doit atteindre les côtes sud-est et est de la grande île, et l'est de (l'île de) Maui, tard aujourd'hui (mardi), devenant probablement importante et dangereuse", a prévenu le centre.

Un autre ouragan, baptisé John, de catégorie 2, se trouvait par ailleurs mardi au large de la côte ouest du Mexique. Selon le dernier bulletin du NHC à 15H00 GMT, John soufflait à 165 km/h et "continue de se renforcer" en direction du nord-ouest.

La Commission nationale de l'eau mexicaine a indiqué pour sa part mardi que des pluies abondantes tombaient déjà sur certains Etats de l'ouest du pays. Elle a mis en garde la population et les plaisanciers face aux risques de fortes pluies, de vent violent et de grosses vagues.