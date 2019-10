Un nouveau sommet européen sur le Brexit s'ouvre à Bruxelles

Les négociateurs européens et britanniques ont travaillé jusqu'à la dernière minute avec l'espoir de présenter un accord sur le Brexit au sommet qui s'ouvre ce jeudi. A l'issue d'une nouvelle longue journée de discussions, le négociateur de l'UE Michel Barnier a constaté mercredi soir de "bons progrès" mais indiqué que "le travail se poursuit".

Il n'y a pas que le Brexit dans la vie : c'est ce que doivent se dire les chefs d'Etats et de gouvernement qui se retrouvent à Bruxelles pour ce sommet européen. Le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni occupera encore une fois une large partie des débats mais d'autres sujets sensibles seront sur la table des 28. A commencer par les relations avec la Turquie. Les 28 ont réussi à s'entendre pour condamner l'invasion turque dans le nord-est de la Syrie, certains Etats membres ont même interdit l'exportation d'armes vers Ankara, mais cela n'a pas ralenti l'action militaire turque. Cela n'a pas fait baisser le risque de voir des combattants étrangers se retrouver dans la nature non plus. Ni disparaitre la crainte d'une nouvelle crise migratoire. Il est difficile à ce stade de voir comment les 28 pourraient augmenter la pression sur la Turquie.

Les dirigeants européens devront aussi tenter de trouver un terrain d'entente sur l'enveloppe budgétaire de l'Union pour les 7 ans à venir. Quel montant pour développer quelles politiques avec quelle contribution des Etats membres? Ces questions divisent. Aucune décision n'est attendue, mais cela promet un gros débat en perspective.

Et puis il y a encore le climat, un autre sujet clivant. La Pologne, la Hongrie ou la République Tchèque sont opposées à l'idée d'une neutralité climatique d'ici 2050. Et ne manqueront pas de le faire savoir alors que c'est une priorité de la prochaine Commission européenne.