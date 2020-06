Un nouveau site web de l'ESA montre l'impact du coronavirus depuis les satellites

L'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Union européenne ont lancé vendredi un site internet qui permet d'observer les influences de la crise du coronavirus sur la planète vue à travers les données des satellites.

L'internaute peut ainsi observer l'évolution de la pollution, de l'activité industrielle ou des transports, à travers des images satellites.

Ces images sont aussi analysées par des mécanismes d'intelligence artificielle (IA) pour produire des tableaux de données, a fait valoir Josef Aschbacher, directeur des programmes d'observation de la Terre à l'ESA, lors d'une conférence de presse par vidéoconférence.

Il a ainsi exposé comment l'IA était utilisée pour estimer le niveau d'activité de l'usine-mère de Volkswagen à Wolfsburg (Allemagne) à travers l'observation du nombre de véhicules présents dans les parkings du personnel. Le système - appelé RACE (pour "Rapid Action on Coronavirus and Earth observation") - peut aussi compter le nombre d'avions stationnés sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone pour évaluer le trafic aérien. L'internaute peut comparer les cartes à différentes dates et zoomer sur des images satellites.

Un outil qui va évoluer

L'outil n'en est qu'à ses débuts, et de nombreuses fonctions ne sont pas encore activées. "Dans les prochains mois, le tableau de bord de RACE sera élargi pour observer d'autres sites à travers l'Europe. Il sera enrichi de nouvelles données fournies par les satellites 'Sentinelles' de Copernicus et autres", selon Josef Aschbacher.

"Ce site est un tableau de bord qui nous aidera à suivre la situation dans différentes parties de l'Europe", a commenté Pierre Delsaux, directeur général adjoint en charge de l'industrie de la défense et de l'espace à la Commission européenne. "Nous pouvons y observer l'évolution de la relance économique, l'état de la situation économique elle-même, la pollution, etc."

Le site est accessible à l'adresse https://race.esa.int/



Belga