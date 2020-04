Un nouveau pont s'effondre en Italie

À presque deux ans de la chute du pont Morandi à Gênes, un autre pont s'est effondré à Aulla, dans la province de Massa Carrara, sur la route provinciale 70, à la frontière entre la Ligurie et la Toscane, dans la localité d'Albiano Magra (Massa Carrara). D'après les premières informations, il apparaît que deux véhicules en transit ont été impliqués dans l'effondrement. Ce sont deux camionnettes qui se sont écrasées sur le lit de la rivière et sont restées au-dessus de la chaussée effondrée. Il y aurait un blessé transporté en code jaune à l'hôpital. Il serait le conducteur d'une camionnette. Un autre conducteur d'une camionnette, cependant, serait resté pratiquement indemne en dehors du choc. Plus d'information à suivre.