Un nouveau médicament à base de cannabis autorisé à la vente en Europe

Un nouveau médicament à base de cannabis vient d'être autorisé à la vente par l'autorité européenne du médicament. L'Epidyolex sera utilisé dans le traitement de formes rares d'épilepsie infantile. Mais il faudra encore attendre un peu avant de le trouver dans les pharmacies de l'Union européenne.

La commercialisation de l'Epidyolex, cette solution buvable à base de cannabidiol doit maintenant franchir l'étape de la négociation du prix entre son fabricant GW Pharmaceuticals et les pouvoirs publics. Une étape indispensable pour la commercialisation de ce produit.

L'Epidyolex pourrait améliorer le confort de vie de 50.000 enfants et jeunes adultes en Europe

Ce n'est pas le premier médicament à base de cannabis a recevoir le feu vert de l'autorité européenne du médicament. Le Sativex, également produit par le laboratoire GW Pharmaceuticals et prescrit dans le cadre du traitement de la sclérose en plaque, est autorisé à la vente en Belgique depuis mars 2016. Mais c'est la première fois qu'un médicament issu du cannabis cible spécifiquement les enfants. L'Epidyolex n'a pas d'effet psychotrope, il ne contient pas de THC. Son efficacité a été démontrée dans la diminution des crises convulsives chez les patients enfants souffrants des syndromes de Lennox Gastaut et de Dravet, deux épilepsies très difficiles à prendre en charge qui touchent environ 50.000 enfants et jeunes adultes en Europe.