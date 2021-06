Un nouveau crâne retrouvé en Chine : il pourrait remettre en cause l’arbre généalogique de l’humain

Après Israël, la Chine découvre les traces d’une nouvelle espèce d’humain préhistorique. Il est surnommé "l’homo dragon" selon l’article publié par le New York Times. La découverte de ce crâne pourrait ainsi ajouter une espèce à l’arbre généalogique de l’être humain. Plus encore, ceux qui l’ont étudié en ont conclu qu’il serait le plus proche cousin de l’humain moderne, une place aujourd’hui prise par l’homme de Néandertal.

140.000 ans. Le crâne retrouvé en Chine est vieux d’au moins 140.000 ans. Il était caché dans un puits abandonné depuis 85 ans. C’est un ouvrier qui l’avait caché là en 1933 alors qu’il travaillait sur la construction d’un pont près de la ville de Harbin, dans le nord-est de la Chine. Il l’a découvert sur le chantier mais avait gardé son trésor secret de peur que les Japonais ne s’en emparent. Avant sa mort en 2018, l’ouvrier dévoile sa cachette à son petit-fils qui fait don du crâne au musée de l’université Geo du Hebei.

L’homme dragon

Derrière cette histoire, une autre beaucoup plus ancienne : celle de l'"homme dragon". Les premiers indices montrent qu’il était un homme mature qui avait un cerveau énorme, des crêtes sourcilières massives, des yeux profondément enfoncés et un nez bulbeux.

"La combinaison d’une voûte crânienne archaïque mais volumineuse, et d’un visage large mais similaire à Homo sapiens, est frappante", décrit l’étude. Cet ossement "diffère de toutes les autres espèces Homo"

Des caractéristiques décelées car le crâne d’Harbin, est particulièrement bien conservé : il constitue le fossile le mieux préservé de cette période (Pléistocène moyen), selon les chercheurs qui ont publié leurs travaux vendredi dans la revue The Innovation.

Les chercheurs ont nommé la nouvelle espèce Homo longi. Son surnom d’homme dragon" vient de la région où il a été découvert, là où coule la rivière Dragon, dans le nord-est de la Chine. L’équipe a déclaré que l’Homo longi, et non les Néandertaliens, était l’espèce humaine disparue la plus étroitement apparentée à la nôtre.

"Selon nos analyses, le groupe d’Harbin est lié de façon plus proche à Homo sapiens que les Néandertaliens ne le sont", a déclaré à l’AFP Chris Stringer, paléoanthropologue au musée d’histoire naturelle de Londres et l’un des coauteurs de l’étude. "C’est-à-dire qu’Harbin partageait un ancêtre commun plus récent avec nous que les Néandertaliens."

Si cette hypothèse est confirmée, cela pourrait modifier considérablement notre vision de l’évolution de notre espèce, l’Homo sapiens, et même de l’endroit où elle s’est développée.

Si cette conclusion est mise en doute par certains experts, beaucoup pensent encore que cette découverte pourrait aider les scientifiques à reconstituer l’arbre généalogique de l’homme. Ils sont unanimes sur la qualité du crâne retrouvé.

Une étude minutieuse

"D’après les températures hivernales à Harbin aujourd’hui, on peut penser qu’ils faisaient face à un froid plus intense encore que les Néandertaliens", dit Chris Stringer. "Cela a probablement requis des adaptations à la fois physiques et culturelles, mais nous ne pouvons pas en dire plus pour l’instant car nous n’avons pas de matériel archéologique associé" à ce reste d’Homo longi.

Les chercheurs ont étudié la morphologie du crâne en isolant quelque 600 traits caractéristiques, qu’ils ont ensuite comparés à l’aide d’un puissant ordinateur à ceux d’autres ossements, afin de construire une sorte d’immense arbre généalogique.

Selon eux, d’autres spécimens retrouvés en Asie (Dali, Jinniushan, Hualongdong, Xiahe) appartiennent également à cette nouvelle espèce.

Troisième lignée

Il y a plus de 100.000 ans, plusieurs espèces humaines cohabitaient sur Terre à travers l’Europe, l’Afrique et l’Asie, dont Homo sapiens et les hommes de Néandertal.

Cette découverte "établit une troisième lignée humaine dans l’est de l’Asie" aux côtés de ces deux dernières "et montre l’importance de cette région pour l’évolution humaine", a insisté Chris Stringer.

Une des questions restant à élucider est de savoir si cette lignée est liée aux Dénisoviens, une autre espèce ayant évolué à cette période, découverte récemment grâce à des analyses ADN.

"Je pense qu’il est bien possible que ce crâne (d’Harbin) soit un crâne dénisovien […] mais il va encore falloir beaucoup de travail pour le prouver", a déclaré le paléoanthropologue.

Les "hommes dragons" ont par ailleurs peut-être pu rencontrer Homo sapiens, estime-t-il.

"Si le groupe d’Harbin forme un seul et unique groupe avec les Dénisoviens, alors nous savons qu’ils se sont effectivement reproduits avec les hommes de Néandertal et notre propre espèce", a souligné le chercheur.