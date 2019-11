"Un monde sans armes nucléaires" comme le souhaite le pape François: un voeu pieux?

3 images Un essai nucléaire dans le Pacifique. PIXABAY

"Je suis convaincu qu’un monde sans armes nucléaires est possible et même souhaitable". C’est par ces mots que le pape François s’est exprimé dimanche à Nagasaki, où il honorait la mémoire des victimes de la bombe atomique en 1945. Cette année-là, le 9 août, le largage d’une bombe au-dessus de la ville japonaise par les Américains faisait 74.000 morts sur le coup et les mois suivants. Trois jours avant, un bombardement similaire avait fait 140.000 victimes à Hiroshima. Septante-quatre ans plus tard, le souverain pontife a donc dénoncé l’usage et la détention d’armements nucléaires, dans un monde où, si elle n’a jamais été à nouveau utilisée, elle représente l’un des enjeux principaux dans l’équilibre des puissances. Une déclaration historique pour un pape : en 1982, son prédécesseur Jean-Paul II considérait la dissuasion nucléaire comme un mal nécessaire, pour éviter une nouvelle guerre mondiale. A l’époque, la menace nucléaire représentée par les Etats-Unis et la Russie de chaque côté était l’élément principal de l’équilibre de la terreur, en pleine Guerre froide.

3 images Le pape, dimanche à Nagasaki. VINCENZO PINTO – AFP

Aujourd’hui, malgré les traités de non-prolifération (TNP) de l’arme nucléaire, qui tentent d’éviter, force est de constater que les choses sont devenues beaucoup plus complexes. Depuis la guerre froide, cinq pays disposent officiellement de la bombe selon le TNP : les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine (qui sont également les membres permanents au Conseil de sécurité de l’ONU). Mais trois pays supplémentaires ont reconnu qu’ils possédaient l’arme nucléaire : l’Inde, qui a effectué son premier essai en 1974 (officiellement à but pacifique), le Pakistan, dont le premier essai date de 1998, et la Corée du Nord, qui effectue des essais réguliers depuis 2006. Entre 1990 et 2015, l’arsenal français divisé par deux Officieusement, certains pays sont également soupçonnés de disposer de l’arme atomique, comme Israël, ou de travailler à l’obtenir : l’Iran, le Brésil, la Syrie ou encore l’Arabie saoudite. Concernant l’Iran, les accords de Genève en 2013 et de Vienne en 2015 ont été signés afin de garantir que le programme nucléaire iranien soit à but civil et non militaire. Dans ce contexte, il semblerait que sur le sujet, le pape prêche dans le désert. Pour Corentin Brustlein, chercheur à l’Institut français des relations internationales, un désarmement global n’est clairement pas à l’ordre du jour : "Les raisons qui ont amené les Etats à conserver leurs arsenaux nucléaires sont présentes plus que jamais depuis la fin de la Guerre froide. C’est la raison pour laquelle on voit, à l’inverse, au minimum des efforts de pérennisation des arsenaux, c’est-à-dire le maintien des capacités qui existent, voire le développement d’une nouvelle capacité, de nouveaux types de missiles." A l’inverse, certains pays ont amorcé des réductions : entre 1990 et 2015, les arsenaux français et britanniques ont été divisés par deux, et ceux de la Russie et des Etats-Unis ont également subi des coupes.

3 images Un tir de missile nord-coréen à la télévision sud-coréenne en septembre dernier. JUNG YEON-JE – AFP

La conservation des arsenaux nucléaires s’explique par le réchauffement des tensions interétatiques, selon Corentin Brustlein. "La raison qui a amené un certain nombre d’Etats à développer ou à conserver l’arme nucléaire, c’était l’état des menaces et la probabilité d’un risque de guerre majeure, remarque le chercheur. Cette probabilité paraissait éloignée depuis la fin de la guerre froide, et qui est réapparue de manière très vive au cours des cinq dernières années." En témoigne la situation en Ukraine, mais aussi au Cachemire entre l’Inde et le Pakistan, ou en mer du Japon entre les deux Corées, la Chine et les Etats-Unis. Pour Corentin Brustlein, les dernières années ont été marquées par un retour de la "compétition géopolitique", qui était passée au second plan pendant les 25 dernières années, du fait de l’hégémonie américaine. Désormais, cette hégémonie est remise en question, tout comme les alliances de la puissance américaine, qui traduit une "hésitation sur leur rôle dans le monde". Désormais les Etats-Unis ont un véritable rival : la Chine, que ce soit en termes de puissance militaire et économique. Le passage à une politique plus offensive en Russie ? Même du point de vue des cinq grandes puissances nucléaires, la tendance n’est pas homogène : la Chine développe son arsenal nucléaire, tout comme la Russie. "Depuis plusieurs années, non seulement elle maintient les armes stratégiques au même niveau, mais elle investit lourdement dans de nouveaux types de technologies qui pourraient la doter de nouvelles capacités", précise Corentin Brustlein. Si tous ces Etats maintiennent un discours en faveur de la dissuasion nucléaire, certains événements ont été préoccupants, selon Corentin Brustlein : "la façon dont la Russie a envoyé des signaux nucléaires juste après l’annexion de la Crimée ; ce n’est pas simplement une protection du statu quo territorial, c’est une dissuasion qui vise à paralyser la liberté d’action des autres puissances." Un phénomène que l’on appelle la "sanctuarisation offensive", qui ne constitue pas une doctrine. Du moins, pour le moment.