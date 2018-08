Un mois après les feux en Grèce: reportage dans le chaos des constructions illégales

"Le parfum de la mort". C’est comme cela qu’Anastasio parle de l’air qu’il respire. Il a été témoin des feux, le soir du 23 juillet. "Vous, vous, ne ressentez que l’odeur. Nous, elle nous rappelle tout ce que l’on a vécu ce soir-là. Cette soirée restera dans nos mémoires." 96 morts : c’est le bilan, toujours provisoire, des incendies qui ont touché Mati, Rafina et d’autre villages à l’Est d’Athènes. "Il y avait de la fumée partout. Les gens ne voyaient rien et c’était la panique générale." Sur place, un mois plus tard, le feu a été éteint, la fumée s’est dissipée mais une polémique prend de l’ampleur. Celle des constructions illégales. Le problème, c’est qu’en Grèce, les constructions sans permis sont fréquentes. Valérie, une française installée en Grèce depuis quelques années, était aussi présente ce soir-là : "Les rues sont très étroites et des bouchons se sont rapidement formés. Dans la panique, on a vu des gens laisser leur voiture sur la route. Ils essayaient d’atteindre la mer. Mais ici, les accès sont limités", explique-t-elle. >>> Découvrez notre reportage complet dans le JT de 19h30 sur La Une et sur Auvio. "Les maisons de la nuit"

Le feu a tout ravagé sur son passage. - © Quentin Warlop En Grèce, le phénomène est connu. On les appelle "les maisons de la nuit" car, dans les années 50-60, elles étaient construites après le coucher du soleil. Iaonnis Mitsopoulos connaît bien le problème. "Il faut aller à un endroit où il n’y a rien. Vous bâtissez et au fil du temps, vous pouvez vous déclarer propriétaire par utilisation. Au départ, commencez par prendre de l’électricité illégalement avant de faire une demande au réseau. Au même moment, faites pression sur les acteurs politiques locaux. Évoquez alors l’ancienneté de votre propriété et l’État finit souvent par vous régulariser contre une amende. Il y a donc de l’argent qui rentre dans les caisses de l’État et votre maison est devenue légale." Le spécialiste des feux de forêts poursuit : "Lors des derniers grands feux de 2007, le gouvernement n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. S’il ne prend pas le problème au sérieux, le même problème qui va se reproduire à l'avenir." Des accès à la mer privatisés

Un mois après les feux en Grèce: reportage dans le chaos des constructions illégales - © Quentin Warlop Le long des côtes et sur des centaines de mètres, la plupart des propriétés sont grillagées. Certaines sont illégales et des propriétaires ont même privatisé les accès à la mer. Résultat : des personnes se sont retrouvées bloquées, prises au piège des flammes, le soir du 23 juillet dernier. A Mati ou à Rafina, des maisons sont construites sur des zones vertes. Trop peu d'accès public à la mer. Aucun cadastre et des routes trop étroites qui ont compliqué l'arrivée des services de secours. Evangelos Bournous, le maire de Rafina est bien conscient du problème : "A l'avenir, les maisons qui seront reconstruites ne pourront plus l'être sur les plages. On ne pourra plus clôturer et empêcher l'accès à la mer. On doit revoir les choses. On sait très bien que c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes se sont retrouvées bloquées."

Devant cette maison détruite par les flammes, une banderole affirme : "Aucun pardon. Aucune honte. Sur les cendres, les morts hurlent." - © Quentin Warlop Il y a quelques jours, Alexis Tsipras, le Premier ministre a promis de prendre des mesures. "Nous allons démolir des milliers de constructions illégales. Nous sommes déterminés à ne rien oublier et nous en paierons le prix (politique). Le chaos des constructions illégales, qui menace des vies humaines, ne peut plus être toléré". Le ministre chargé de la police et les chefs de la police et des pompiers ont depuis été remplacés. Les proches de deux personnes tuées ont également demandé des poursuites contre les autorités pour négligence et mise en danger de la vie d'autrui. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer une éventuelle défaillance des autorités.