Un meurtre sordide à l'origine des manifestations monstres à Hong Kong

Derrière la grande histoire se cache souvent une plus petite, a priori insignifiante, mais qui à Hong Kong a largement contribué à mettre le feu aux poudres. Récit du meurtre à l'origine d'un soulèvement populaire en cours depuis près de 6 mois.

Chan Tong-kai est un jeune Hongkongais de 19 ans. Il file le parfait amour avec Poon Hiu-wing, 20 ans et enceinte de 5 semaines. En février 2018, ils décident de partir en voyage à Taipei, capitale de l'île de Taïwan. Une parenthèse enchantée pour le couple, mais qui la veille de leur retour va virer au drame. Au terme d'une dispute, au cours de laquelle Poon Hiu-wing lui avoue son infidélité, Chang Tong-kai lui frappe la tête contre le sol avant de l'étrangler. Dans la foulée, il met le corps inerte de sa compagne dans une grande valise rose qu'ils avaient achetée ensemble la veille.

Le lendemain, le jeune homme quitte seul leur hôtel. Des images de vidéo-surveillance le montre ensuite dans le métro taïwanais, traînant à ses pieds l'imposante valise. Direction les abords de la rivière la rivière Tamsui, connue pour sa pollution et ses poissons qui y meurent par milliers, dégageant une odeur pestilentielle. De son propre aveu, Chan se débarrasse alors du corps de la jeune femme, conservant uniquement sa carte bancaire, son appareil photo et son GSM.

C ondamné uniquement pour blanchiment d’argent

De retour à Hong Kong, Chan Tong-kai fait profil bas. Ce n'est que plusieurs jours après, lorsque les parents de la jeune femme signale sa disparition, que la police le place en détention. Le suspect passe vite aux aveux, mais il faudra ensuite un mois pour que le corps de Poon Hiu-wing soit localisé. Démarre alors un contentieux judiciaire entre Hong Kong et Taïwan, et qui par un spectaculaire effet papillon provoquera la contestation toujours en cours dans l'ancienne colonie britannique.

En mars 2018, au terme de son procès, Chan est condamné uniquement pour blanchiment d’argent, écopant d'une peine de 29 mois de prison. Son tort, avoir réalisé des retraits avec la carte bancaire de sa victime une fois de retour sur sa terre natale. Pour ce qui est de l'homicide, la justice hongkongaise se juge non compétente, laissant à Taïwan le soin de juger ce "versant" de l'affaire. Et c'est là que la situation se corse. Faute d'accord d'extradition entre les deux territoires, revendiqués l'un comme l'autre par la Chine, Chan commence à purger sa peine sans que rien ne se passe durant près d’un an. C’est en février 2019 que la "petite" histoire va rejoindre la "grande".

Un accord d'extradition pour "combler un vide juridique"

Hong Kong propose alors de réviser son régime d’extradition, ouvrant la voie au transfert de tout fugitif vers Taïwan, Macao et … la Chine continentale. L’affaire Chan Tong-kai est explicitement utilisée pour combler un " vide juridique ". Seulement, si Hong Kong ne dispose pas d'accord avec Pékin, c'est en vertu de son autonomie juridique, négociée par l'accord anglo-chinois de 1984, sans compter que la justice chinoise, sous l'emprise du Parti communiste, n'offre pas toutes les garanties d'un procès équitable et impartial.

Le 20 mai, le ministre hongkongais de la Sécurité John Lee Ka-chiu annonce que le projet de loi sera soumis à l’examen du Conseil législatif. Suffisant pour qu'une partie de la population de la ville se mobilise contre une loi jugée "liberticide" et accusée de menacer le sacrosaint principe "un pays, deux systèmes". Suivront des manifestations monstres, toujours en cours à ce stade et ce malgré le retrait du texte controversé.

Aucun procès en vue

Chan Tong-kai, pour sa part a été libéré de prison ce mercredi. " Je suis prêt à retourner à Taïwan pour faire face au procès et purger ma peine " a déclaré le jeune homme à la presse, à sa sortie du pénitencier de Pik Uk. Problème, Taïwan se refuse à l'accueillir en "homme libre", hors de tout cadre judiciaire. " Si Chan vient à Taïwan" explique le Premier ministre, Su Tseng-chang, "ce ne sera pas pour faire un bilan de santé. La justice ne peut pas le poursuivre en se fondant uniquement sur son témoignage quand une partie substantielle des éléments de l’enquête se trouve à Hong Kong."

L’impasse s’est désormais transformée en "guerre des mots". Chaque exécutif, hongkongais et taïwanais, accusant l'autre de faire le jeu de Pékin. Chan Tong-kai n’est donc pas prêt de prendre l’avion pour Taipei, et en attendant, la famille de Poon Hiu-wing attend toujours que justice soit rendue.