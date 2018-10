Un maire italien arrêté pour avoir favorisé des migrants

Il s'appelle Domenico Lucano est il est le maire d'un petit village du sud de l'Italie. Son idée, par l'accueil des migrants, redonner vie à soin village dépeuplé avec le temps. Une option déjà adoptée à la fin des années 90. A présent, les autorités le soupçonnent d'avoir été trop loin et d'avoir aidé des migrants illégaux.

Un village modèle

L'initiative date déjà de plus de 20 ans. Domenico Lucano, à l'époque, se lance dans la réalisation d'une idée. Repeupler les villages vidés de leurs habitants suite aux vagues d'émigration successives, en accueillant les migrants qui se pressent aux portes de l'Europe. Pendant la première année, les migrants reçoivent une allocation ainsi que de quoi se loger en contrepartie de quoi ils apprennent l'italien et s'insèrent dans la petite société du village. L'école est à nouveau fréquentée et même des mineurs non-accompagnés sont pris en charge par les villageois. En 2015, l'émission "Sept à la Une" a consacré un document à cette initiative.