Un lion monte dans une voiture de touristes

La vidéo est publiée par le Safari Park de Vilnohirsk en Crimée. Un lion monte à bord d'une voiture remplie de touristes.

Filya, c'est son nom, grimpe sur les touristes, les étreint, et leur donne des coups de langue. Les touristes se contentent de filmer, et de se laisser faire !

Il y a quelques semaines, un autre lion blessait une femme dans ce même parc.

Le Taigan Safari Park en Crimée est connu pour permettre à ses visiteurs d'approcher les lions au plus près...