Un journaliste russe accusé de trafic de drogue assigné à résidence

Un journaliste d'investigation russe arrêté jeudi et inculpé pour trafic de drogue, une affaire que ses partisans dénoncent comme montée de toutes pièces, a été libéré sous contrôle judiciaire et assigné à résidence samedi par un tribunal de Moscou.

Cette décision a été accueillie par les cris de joie de centaines de personnes rassemblées autour du tribunal moscovite de Nikoulinski pour le soutenir, alors que beaucoup craignaient que Ivan Golounov, un reporter du média indépendant en ligne Meduza, serait maintenu en prison.

Le journaliste apparaissait très marqué en arrivant samedi soir au tribunal, après un passage à l'hôpital où il avait été transporté après s'être plaint de se "sentir mal" pendant sa détention.

"Tout ça, c'est comme du cinéma! Je n'aurais jamais cru que j'assisterais à mes propres obsèques", a-t-il déclaré. Plus tard, il avait les larmes aux yeux quand le juge a rendu sa décision.

Son assignation à résidence est en vigueur jusqu'au 7 août mais elle peut être prolongée, comme c'est souvent le cas le temps de la préparation des procès.

Il est accusé d'avoir tenté de vendre "une quantité importante" de cocaïne et de méphédrone, une drogue de synthèse. Selon la police, quatre grammes de méphédrone ont été trouvés dans son sac à dos au moment de son arrestation, et de bien plus grandes quantités lors d'une perquisition de son appartement.

Mais ses collègues et les défenseurs des droits de l'homme ne croient pas en la culpabilité du journaliste.

En outre, la police russe a publié plusieurs photos présentées comme venant de la scène du crime et montrant un véritable atelier de fabrication de drogue, avant de reconnaître qu'elles n'avaient pas été prises chez le journaliste, ce qui a encore renforcé les soupçons de manipulation.

Selon la patronne de Meduza, Galina Timtchenkko, Ivan Golounov recevait en revanche presque quotidiennement des menaces de mort. Il a déclaré au juge que les accusations contre lui étaient liées à ses enquêtes sur le partage mafieux du "business des cimetières" à Moscou.

"Poursuivi pour son travail journalistique"

Alors qu'il devait être présenté à un juge tôt dans la journée de samedi, Ivan Golounov a d'abord été admis à l'hôpital après s'être "plaint de se sentir mal" pendant sa détention.

Son avocat, Pavel Tchikov, a affirmé que les médecins suspectaient des contusions et des côtes cassées alors qu'Ivan Golounov s'était plaint à une représentante russe du Conseil du Kremlin pour les droits de l'homme, qui lui a rendu en visite en prison, d'avoir reçu des coups de poing et que des policiers s'étaient tenus debout sur sa poitrine.

"Nous avons des raisons de croire que Golounov est poursuivi pour son travail journalistique", a souligné Meduza dans un communiqué. Fondé en 2014, ce site web d'informations est devenu en quelques années un des médias les plus lus et respectés de Russie.

Son siège est à Riga, en Lettonie, pour échapper au contrôle des autorités russes, bien que certains de ses journalistes soient basés en Russie.

"Tout indique que les autorités dissimulent de la drogue sur leurs cibles pour les faire taire avec une peine de prison", a accusé Natalia Zyvagina, la directrice de l'antenne russe d'Amnesty International, dans un communiqué.

Devant le tribunal, de nombreux journalistes portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire le slogan "Je suis le journaliste Ivan Golounov. Arrêtez-moi aussi !". La police a interpellé samedi quatre personnes, selon un correspondant de l'AFP.

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) s'est dit "très inquiète" de cette arrestation et du "comportement très suspect de la police", et les délégation en Russie de l'Union européenne et de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) ont exprimé leur préoccupation.

De son côté, l'ambassade des Etats-Unis à Moscou a appelé sur Twitter à la libération d'Ivan Golounov, provoquant une réponse de la diplomatie russe affirmant que "nous ne comprenons pas très biens quelles sont vos relations avec Ivan Golounov".