Un journaliste porté disparu après avoir critiqué le prince héritier saoudien

Un journaliste saoudien est porté disparu depuis deux jours. Son nom est Jamal Kashogui et il n’a plus donné signe de vie depuis son entrée dans les locaux du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul.

Ce journaliste, qui collabore notamment avec le Washington Post, est connu pour ses récentes critiques envers certaines décisions du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane.

Un journaliste critique

Il avait entre autres critiqué l’intervention saoudienne au Yémen et il vivait en exil aux États-Unis depuis un an. Il devait se marier en Turquie, a affirmé sa fiancée, et c’est dans ce but qu’il a dû se rendre au consulat saoudien à Istanbul.

Ces évènements ont eu lieu mardi passé mais l’homme est porté disparu depuis. Les autorités saoudiennes affirment qu’il a bien quitté le consulat, mais du côté turc on estime que le journaliste n’en est simplement pas ressorti.

Son rédacteur en chef au Washington Post se dit inquiet et ses amis aussi. Sur le plateau de la chaîne arabe Al-Jazira en mars dernier, il expliquait déjà les raisons de son exil aux États-Unis. "Je ne veux pas être arrêté", s'inquiétait ce journaliste.

Incompréhension à la répression

Il avait aussi évoqué ses incompréhensions quant à la répression menée par le prince héritier Mohammed Ben Salmane : "Je continue à le considérer comme un réformateur, mais il persiste à concentrer entre ses mains tous les pouvoirs et ce serait beaucoup mieux pour lui d’autoriser un espace pour la critique, pour que les intellectuels, les écrivains et les médias saoudiens puissent débattre de la plus importante et nécessaire transformation du pays".

Mais son message est peut-être inaudible pour les autorités saoudiennes.