Un infirmier américain vacciné contre le coronavirus testé positif une semaine après

Un infirmier urgentiste américain a été testé positif au Covid-19 une semaine après avoir reçu le vaccin de Pfizer. Ce cas, qui n’est pas inattendu, rappelle que le vaccin ne fait pas disparaître le virus et que les gestes barrières comme le lavage des mains, la distanciation sociale et les masques seront encore très certainement d’actualité en 2021 malgré le début des campagnes de vaccination.

Matthew W., un infirmier de 45 ans de San Diego, avait reçu sa première dose du vaccin Pfizer le 18 décembre et a déclaré à KGTV, filiale d’ABC News San Diego, que le seul effet secondaire du vaccin qu’il a subi était une douleur au bras.

Six jours plus tard, après avoir travaillé dans l’unité Covid, Matthew a commencé à a voir des frissons, des douleurs musculaires et à ressentir de la fatigue. Un test effectué à l’hôpital confirme dans la foulée qu’il est bien positif au coronavirus.

Pas de surprise

Ce genre de situation n’est pas réellement une surprise pour plusieurs raisons.

Tout d’abord parce que les patients ne développent pas immédiatement une protection contre le Covid-19 après avoir été vaccinés.

"Nous savons, grâce aux essais cliniques du vaccin, qu’il faudra environ 10 à 14 jours pour que vous commenciez à développer une protection contre le vaccin", a déclaré le Dr Christian Ramers, spécialiste des maladies infectieuses au sein des centres de santé familiale de San Diego. Il fait partie du comité consultatif clinique pour le déploiement des vaccins dans le comté.

Même après ces 10 à 14 jours, les patients qui reçoivent le vaccin Pfizer-BioNTech ont encore besoin d’une deuxième dose de vaccin pour obtenir une protection complète. "Nous pensons que cette première dose vous donne environ 50% de protection, et qu’il vous faut une seconde dose pour atteindre 95%", a ajouté M. Ramers.

Une infection possible avant la vaccination

Il existe une autre explication plausible. La période d’incubation du Covid-19 pouvant aller jusqu’à 14 jours, il est également possible que l’infirmier ait été infecté avant de recevoir le vaccin le 18 décembre. Il aurait alors développé les symptômes du virus contracté avant sa vaccination.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : voici les réponses aux questions que vous vous posez sur le vaccin anti-Covid

Ces deux scénarios possibles nous rappellent que les vaccins ne sont pas la panacée. Par ailleurs, si les taux d’efficacité des vaccins contre le coronavirus sont globalement assez élevés, aucun ne l’est à 100%.

Gestes barrières toujours importants

Selon les experts, il faudra du temps pour endiguer la pandémie et il faudra continuer à respecter des pratiques de santé publique fondamentales telles que la distanciation sociale, les masques et le lavage des mains.

"On entend les professionnels de la santé se montrer très optimistes quant au début de la fin, mais la mise en place du vaccin sera lente, des semaines, voire des mois", a déclaré M. Ramers.