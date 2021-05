Un incendie s'est déclaré dans l'enceinte de l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem

Un incendie, visible à plus de deux kilomètres à la ronde, s'est déclaré lundi soir dans l'enceinte de l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam où se trouvaient des milliers de fidèles pour la prière du soir, selon des journalistes de l'AFP.



La cause de cet incendie n'était pas connue dans l'immédiat. Plus plus tôt dans la journée, des heurts entre des manifestants palestiniens et la police israélienne a fait plus de 300 blessés à l'Esplanade des Mosquées, nommée Mont du Temple par les Juifs.