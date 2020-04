Un incendie meurtrier dans un karaoké bar de Taipei, à Taïwan l'Horeca n'est pas fermé

Au moins cinq personnes sont décédées ce dimanche dans l'incendie d'un karaoké bar de Taipei, la capitale de Taïwan, selon l'agence de presse d'Etat Central News Agency (CNA). Une cinquantaine de fêtards ont été transportés à l'hôpital.

L'incendie a débuté ce dimanche matin, à un des étages du "Cash Box KTV Club".

Les télévisions locales ont diffusé des images d'amas de fumée s'échappant du bâtiment de 14 étages consacré aux loisirs, situé dans l'un des hauts lieux de la vie nocturne de la ville.

Plus de 200 clients se trouvaient dans les neuf étages inférieurs du bâtiment, et nombre d'entre eux ont dû être secourus via échelle après avoir fui vers les étages supérieurs.

Les bars et les restaurants ne sont pas fermés

L'origine de l'incendie n'est pas déterminée. Des clients ont rapporté aux médias qu'aucune alarme incendie n'avait retenti et que des travaux étaient en cours dans le bar au moment de l'incident. Selon Wang Cheng-hsiung, des pompiers de Taipei, on a trouvé sur place cinq sorties d'évacuation qui étaient fermées à clé.

Malgré la pandémie de Covid-19, les clubs et restaurants sont autorisés à ouvrir à Taiwan. Officiellement, la république de quelque 23 millions d'habitants n'a connu que six décès dûs au coronavirus