Un hôpital suspend, sans salaire, 178 employés qui ont refusé la vaccination contre le Covid-19

Un hôpital de Houston a suspendu 178 membres du personnel qui ont refusé de se conformer à sa demande que les employés soient complètement vaccinés d’ici lundi, rapporte NBC.

Près de 25 000 membres du personnel de Houston Methodist ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19 dans le cadre de cette exigence de vaccination annoncée en avril, a déclaré mardi le président de "Houston Methodist", le Dr Marc Boom.

Mais 178 salariés non vaccinés ont été suspendus sans salaire, dont 27 qui ne sont que partiellement vaccinés. 285 employés non vaccinés ont bénéficié d’exemptions médicales ou religieuses et 332 autres ont obtenu des reports.

"La science prouve que les vaccins sont non seulement sûrs, mais nécessaires si nous voulons passer le cap contre COVID-19", a déclaré Boom, "mais malheureusement, un petit nombre de personnes ont décidé de ne pas donner la priorité à leurs patients".

La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a déclaré dans des directives publiées le mois dernier que les directives fédérales n’interdisent pas aux employeurs d’exiger des vaccinations contre le Covid-19 tant que des aménagements raisonnables sont effectués en vertu de la loi sur les Américains handicapés.