Un hôpital suisse prive-t-il les mères non vaccinées de voir leurs bébés après la naissance ?

Il convient ici de bien faire la distinction entre :

La maternité ou "Frauenklinik" (littéralement clinique des femmes en allemand et donc maternité).

L’hôpital pour enfants ou "Kinderspital" (littéralement clinique des enfants en allemand), qui regroupe les services de pédiatrie (soins des enfants) et de néonatologie. La néonatologie est le service qui prend en charge les bébés qui nécessitent des soins particuliers, comme les prématurés.

Contacté au sujet de ses conditions d’accès et de visites, l’hôpital cantonal de Lucerne a détaillé les conditions et les raisons de l’application de ces mesures : "Dans les services de maternité et de néonatologie du LUKS (ndlr : acronyme pour désigner l’hôpital cantonal de Lucerne), les heures de visite ne sont pas limitées à une personne par jour et à une heure comme dans le reste de l’hôpital. Nous voulons tenir compte de l’événement extraordinaire qu’est une naissance et prévoir le plus de temps possible avec le nouveau-né. En contrepartie, les partenaires des femmes qui accouchent ou qui rendent visite aux parents en néonatologie sont tenus d’avoir un certificat ou un test (ndlr : Covid)".