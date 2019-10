Un homme s'évanouit et heurte une femme qui tombe sur les rails alors que le train arrive en gare

Une femme a frôlé la mort mardi matin, à Buenos Aires, en Argentine. Les images de vidéosurveillance montrent un homme qui semble s’évanouir sur le quai. Dans sa chute, il heurte la femme devant lui, qui tombe sur les rails du train et ne se relève pas alors que l’on voit le train arriver au loin.

Heureusement, les autres navetteurs ont eu le réflexe de faire des grands signes avec leurs bras pour prévenir le conducteur qu’il devait s’arrêter le plus rapidement possible. Ce dernier a réussi à stopper le train à quelques mètres de la dame, toujours évanouie sur les rails. Plusieurs personnes se sont alors empressées de descendre pour lui venir en aide et la mettre en sécurité.

La police et services médicaux sont ensuite arrivés pour s’assurer de leur état de santé à tous les deux.