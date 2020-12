Un historien russe, fan de Napoléon, condamné à 12 ans de prison pour le meurtre de sa compagne

"L’affaire" avait fait grand bruit fin 2019 en Russie et au-delà. Jusqu’à ce moment, Oleg Valerievitch Sokolov, 63 ans, était surtout connu comme historien russe, grand spécialiste de l’époque napoléonienne, auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire militaire et les campagnes de l’Empereur. Il enseignait également comme professeur de civilisation française à l’université de Saint-Petersbourg et avait obtenu la Légion d’honneur en 2003. Président de l’association russe d’histoire militaire, l’homme certes un peu fantasque prenait d’ailleurs plaisir à participer à de nombreuses reconstitutions de batailles, jouant les acteurs comme les conseillers techniques pour plusieurs chaînes de télévision européennes.

Sauf que le 9 novembre 2019, Oleg Sokolov était arrêté à Saint-Petersbourg en état d’ébriété sur le quai de la rivière Moïka, alors que visiblement il venait de tomber à l’eau avec un sac à dos dont il tentait de se débarrasser. Un sac qui contenait une arme et… deux bras de femme. Plus tard, la police repêchait d’autres restes dans un autre cours d’eau et un corps démembré dans l’appartement même du professeur. Oleg Sokolov avait assassiné sa compagne du moment, Anastasia Iechtchenko, une étudiante ukrainienne de près de quarante ans sa cadette. Son procès, sur fond d’autres accusations de violences envers d’autres étudiantes, sans que son université ne dénonce ces actes, s’était ouvert le 9 juin 2020.

"Complètement conscient de ses actes"

Ce 25 décembre, la justice russe a tranché. 12 ans et demi de prison. M. Sokolov "était complètement conscient de ses actes au moment du crime", a souligné la juge Ioulia Maksimenko lors de l’énoncé du verdict dans un tribunal de l’ancienne capitale impériale russe. Pour sa part, la défense de l’historien a clamé son "désaccord" avec la peine fixée, tout en précisant qu’elle n’avait pas encore décidé d’un éventuel appel. Sokolov avait répété avoir commis le meurtre par accident en lui tirant dessus pour "mettre fin à un déluge d’insultes" lors d’une dispute. Les avocats de la victime ont eux affirmé qu’il avait prémédité son acte. Le parquet russe avait requis 15 ans de prison à son encontre.