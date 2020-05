Un gratte-ciel de l'émirat de Sharjah (Émirats arabes unis), la tour Abco, haute de 190 mètres, a pris feu mardi pour une raison inconnue, rapportaient les médias locaux.Les pompiers étaient arrivés sur place pour éteindre les flammes, clairement visibles sur des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux. On ignore si l'incendie a fait des victimes. L'immeuble et les autres bâtiments des alentours ont été évacués.